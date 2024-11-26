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ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - منتخب الشباب، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي ميكالي، تشكيل الفراعنة للمواجهة المصيرية أمام نظيره منتخب تونس في الجولة الأخيرة من دورة شمال إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تونس

ويبدأ منتخب الشباب المصري مباراته أمام تونس بتشكيل يضم كلا من:

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موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس 

 وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

وستنقل مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر حاليًّا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، كلمتك
روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، كلمتك

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في الجولة الماضية أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب الختامي لمنتخب الشباب تركيزًا شديدًا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

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غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز محمد للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى  العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقًا لتصريحات هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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