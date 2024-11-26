وزير الخارجية: البحر الأحمر أولوية دولية لمواجهة التهديدات الحوثية وضمان حرية الملاحة - أخبار كلمتك

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في جلسة نقاشية حول أمن البحر الأحمر وتأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.



في كلمته، شدد معالي الوزير الزنداني على أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة التهديدات الحوثية، بما يشمل منع تهريب الأسلحة وتفعيل آليات التفتيش المعتمدة من مجلس الأمن.



وأشار الوزير إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تشكل خطرًا ليس فقط على استقرار اليمن، بل على الأمن الدولي وحرية الملاحة البحرية، مؤكدًا ضرورة دعم قدرات خفر السواحل اليمنية لتأمين الممرات الملاحية.



وفي ختام كلمته، أكد الزنداني أن تأمين البحر الأحمر مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة تحدياته الأمنية والتنموية يعد استثمارًا حيويًا في استقرار المنطقة والعالم.