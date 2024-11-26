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وزير الخارجية: البحر الأحمر أولوية دولية لمواجهة التهديدات الحوثية وضمان حرية الملاحة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: البحر الأحمر أولوية دولية لمواجهة التهديدات الحوثية وضمان حرية الملاحة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر أولوية دولية لمواجهة التهديدات الحوثية وضمان حرية الملاحة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - كلمتك/خاص:

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في جلسة نقاشية حول أمن البحر الأحمر وتأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.


في كلمته، شدد معالي الوزير الزنداني على أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة التهديدات الحوثية، بما يشمل منع تهريب الأسلحة وتفعيل آليات التفتيش المعتمدة من مجلس الأمن.


وأشار الوزير إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تشكل خطرًا ليس فقط على استقرار اليمن، بل على الأمن الدولي وحرية الملاحة البحرية، مؤكدًا ضرورة دعم قدرات خفر السواحل اليمنية لتأمين الممرات الملاحية.


وفي ختام كلمته، أكد الزنداني أن تأمين البحر الأحمر مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة تحدياته الأمنية والتنموية يعد استثمارًا حيويًا في استقرار المنطقة والعالم.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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