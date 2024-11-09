بالصور .. أحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد رشا الحرازي وجنينها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - احيا زملاء الشهيدة رشا الحرازي الذكرى الثالثة لاستشهادها هي وجنينها من خلال وقفة تضامنية في موقع الحادث الأليم.

وذلك تخليدا لذكرى الأرواح التي أزهقت يوم التاسع من نوفمبر 2021 وتجديدًا للرباط المعمد بدم الشهيدة المصورة رشا الحرازي وجنينها وجه الليلة ‏نداء هام الى الزملاء الصحفيين والصحفيات الناشطين والناشطات في مدينة عدن دعوة لحضور وقفة تضامن وتكريم لروح الشهيدة رشا الحرازي ..

ونفذت الوقفة صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 ، الساعة التاسعة صباحا في نفس مكان حادثة الاغتيال - ساحل أبين أمام استراحة النفط