عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال وسط غزة - أخبار كلمتك

عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال وسط غزة - أخبار كلمتك

على خطى "بي واي دي".."جيلي" و"شانجان" يحققان مبيعات قياسية في شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

على خطى "بي واي دي".."جيلي" و"شانجان" يحققان مبيعات قياسية في شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

«عبد العاطي» يبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وشمال مقدونيا - أخبار كلمتك

«عبد العاطي» يبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وشمال مقدونيا - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ عبد الصادق الشوربجي لتجديد الثقة به رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ عبد الصادق الشوربجي لتجديد الثقة به رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ أحمد المسلماني بمناسبة تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ أحمد المسلماني بمناسبة تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

الأحوال الجوية الآن.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على بعض المناطق - أخبار كلمتك

الأحوال الجوية الآن.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على بعض المناطق - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعي بتعينهما أعضاء بـ «الأعلى الإعلام» - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعي بتعينهما أعضاء بـ «الأعلى الإعلام» - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ خالد عبد العزيز بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أخبار كلمتك

«المتحدة» تهنئ خالد عبد العزيز بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:57 - أول تعليق لـ عبد الصادق الشوربجي بعد تجديد الثقة برئاسة «الوطنية للصحافة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:57 - أول تعليق لـ عبد الصادق الشوربجي بعد تجديد الثقة برئاسة «الوطنية للصحافة» - أخبار كلمتك

مديرة تعليم 6 أكتوبر في جولة تفقدية لعدد من المدارس (صور) - أخبار كلمتك

مديرة تعليم 6 أكتوبر في جولة تفقدية لعدد من المدارس (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

كاتب يمني ينعي رحيل كاتبة قصص الاطفال مها صلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كاتب يمني ينعي رحيل كاتبة قصص الاطفال مها صلاح - أخبار كلمتك

كاتب يمني ينعي رحيل كاتبة قصص الاطفال مها صلاح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - كلمتك/ خاص

نعى الكاتب اليمني احمد السلامي رحيل الكاتبة اليمنية المهتمة بادب الطفل بكلمات مؤثرة 

وقال السلامي: شعور بالحزن يعم المشهد الثقافي اليمني لرحيل مها صلاح الأديبة والإنسانة الراقية التي حافظت على تواصل إنساني شفاف ولطيف مع الجميع، ولها طلاب تخرجوا من مؤسسة إبحار تعلموا الرسم والكتابة الإبداعية. 

واضاف : لن تجد من ينافسها في سرد القصص للأطفال بأسلوب شيق أوصلها إلى فعاليات عربية حققت لها الحضور الذي كانت تستحق أكثر منه بما يليق بإبداعها القصصي واهتمامها وصبرها على تنمية المواهب والإنفاق بحب على مشاريع انتجت موهوبين هم اليوم الأكثر حزنا لرحيلها الذي قصم ظهورنا وأحدث صدمة لنا جميعا.

واختتم: رحمها الله مع الخالدين الأنقياء.
العزاء لأسرتها وأصدقائها وطلابها ورواد مؤسسة إبحار من الأطفال واليافعين الذين كبروا وأحبوا الفن والرسم والكتابة الإبداعية على يديها وبفضل تحفيزها لهم وحماسها الذي افتقدناه ولن نجد من يغطي الفراغ الشاسع الذي تركته مها صلاح القديرة والخالدة حقا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تواصل إنهيار أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح الاثنين بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق