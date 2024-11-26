مشاهير العرب - أحمد الشامي في ضيافة الراديو بيضحك بهذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنان أحمد الشامي في الحلقة المقبلة لبرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه من خلال إذاعة الراديو 9090، والتي من المفترض أن يكشف بها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

ومن المقرر، أن تذاع الحلقة المقبلة لبرنامج الراديو بيضحك الخميس المقبل 28 نوفمبر التي يحل بها النجم أحمد الشامي، وذلك عقب النجاح الأخير الذي حققه بمشاركته في مسلسل رقم سري بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس.

تفاصيل مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

يأتي مسلسل «رقم سري» من بطولة كل من ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو، هبة ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، وأحمد الشام، ومن إخراج محمود عبد التواب «توبة»، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

يعرض مسلسل رقم سري يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، الإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

ويعرض أيضا على قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً، وعلى منصة «watch it الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.