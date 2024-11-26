مولودية الجزائر يعود بنقطة من لوموباتشي بعد التعادل مع مازيمبي بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - فرض مولودية الجزائر التعادل على مضيفه تي بي مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب “مازيمبي” بمدينة لوبومباشي الكونغولية بالتعادل السلبي، حيث لم تنجح جميع المحاولات في الوصول للشباك

مباريات الجولة الأولى دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي مع مولودية الجزائر

يانج أفريكانز مع الهلال السوداني

الأهلي مع إستاد أبيدجان

بيراميدز مع ساجرادا

صن داونز مع مانيما

الترجي مع دجوليبا

شباب بلوزداد مع أورلاندو بيراتس

الرجاء مع الجيش الملكي

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