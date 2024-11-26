إيرادات بقيمة 1.18 تريليون ريال، المملكة العربية السعودية تقر ميزانية ضخمة لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - الميزانية السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

توقعات العجز والإيرادات في ميزانية السعودية لعام 2025

وحسب موقع "العربية نت" السعودي، كشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

كما قدرت الميزانية السعودية نمو الاقتصاد عند 4.6% في 2025.

الأمير محمد بن سلمان، كلمتك

ووفق ما جاء فى ميزانية السعودية، من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 3.5% في 2026 و4.7% في 2027، وفقا لبيانات الميزانية.

وقدرت الميزانية السعودية، التضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.

اعتماد سياسات الإنفاق التوسعي في ميزانية السعودية لعام 2025

وحسب بيانات الميزانية السعودية، ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

كما ستحرص الحكومة السعودية، على مواصلة الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، فيما تؤكد مواصلة تبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق.

وجاءت أبرز أرقام ميزانية السعودية 2025 كالتالي.

إجمالي الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال

إجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

العجز المقدر يبلغ 101 مليار ريال.

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