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رغم مخاطبة وزارة الرياضة الكاف، إعلان المراهنات يظهر في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

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رغم مخاطبة وزارة الرياضة الكاف، إعلان المراهنات يظهر في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رغم مخاطبة وزارة الرياضة الكاف، إعلان المراهنات يظهر في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - شهدت مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري، المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ظهور إعلان إحدى شركات المراهنات الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ظهور شركة المراهنات الراعية للكاف يأتي رغم تصريحات محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، بأنه تم منع ظهور أي إعلانات للمراهنات، وتم التقدم بمذكرة رسمية من جانب الوزارة بالقوانين المصرية بالحظر الكامل لممارسة المراهنات للكاف والفيفا وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بذلك.

إعلان المراهنات يظهر في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 
إعلان المراهنات يظهر في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة قد قال في تصريحات تلفزيونية: “على جميع الاتحادات الدولية والقارية احترام اللوائح والقوانين داخل مصر، ولن نسمح بظهور إعلانات للمراهنات من بعد الآن”.

وواصل أنه تم القبض على أكثر 25 شخصًا من خلال وزارة الداخلية، يعملون في  المراهنات، ووزارة الشباب والرياضة سبق أن منعت ظهور شركة مراهنات في اتحاد الكرة المصري، بعدما تم وضع إعلان يخص الكاف.

رسالة جماهير الأهلي للاعبي ستاد أبيدجان 

من ناحية أخرى، حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة للاعبي الفريق خلال مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء المقام الآن على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ورفعت جماهير الأهلي تيفو خلال أحداث اللقاء والذي حمل عبارة “ بداية رحلة العالمية في انتظار الثلاثية الإفريقية ”.  

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ويتقدم النادي الأهلي على نظيره الإيفواري بهدفين نظيفين حتى الآن، سجلهما محمود كهربا وأفشة في الدقيقتين 14، 21 من  اللقاء. 

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

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ويجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

 

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

 

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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