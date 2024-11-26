الإصابة تبعد نجم ليفربول عن موقعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة قبل مواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

إصابة تسيميكاس وغيابه عن مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تعرض تسيميكاس، ظهير ليفربول، لإصابة في الكاحل خلال حصة تدريبية، وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسيميكاس انضم بذلك إلى قائمة مصابي ليفربول التي تضم ألكسندر أرنولد، وأليسون، وفيدريكو كييزا، ودييجو جوتا.

وأقر المدرب آرني سلوت بأنه لا يتوقع عودة أليسون أو جوتا لمباراة ريال مدريد يوم الأربعاء، لكن هناك احتمالية بأن يلحق ألكسندر أرنولد باللقاء.

كان الدولي اليوناني بدأ الموسم كبديل لآندي روبرتسون، لكنه فاجأ الجميع بدور أكبر تحت قيادة سلوت.

وشارك تسيميكاس في 11 مباراة بجميع المسابقات خلال هذا الموسم مع الريدز ليفربول.

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