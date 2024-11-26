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التنمية الثقافية تحتفل بذكرى ميلاد السنباطي بـ السحيمي - أخبار كلمتك

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التنمية الثقافية تحتفل بذكرى ميلاد السنباطي بـ السحيمي - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تحتفل بذكرى ميلاد السنباطي بـ السحيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - يقدم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد لفرقة "حبايبنا" بقيادة الفنان المايسترو الدكتور ماجد سليمان في الثامنة مساء الخميس الموافق 28 نوفمبر، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأغنيات المختارة للموسيقار رياض السنباطي منها "طلع البدر علينا"، "شفت حبيبي" للفنان عبد المطلب غناء "هيثم ابراهيم"، "إن كنت ناسي" للفنانة هدى سلطان غناء "هبة صفي الدين"، "على بلد المحبوب" لكوكب الشرق أم كلثوم غناء"مينا فهيم"، "ثلاث شهور ويومين" للفنانة شادية غناء "مريم سالم"، "لسه فاكر" أم كلثوم غناء"أميمة الشاذلي"، "لعبة الأيام"وردة غناء "أولڤيا" وغيرها من الأغاني.

فرقة حبايبنا

تأسست فرقة "حبايبنا" عام 2000 على يد الفنان الدكتور ماجد سليمان أستاذ آلة العود بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وكانت بداية انطلاقها للجمهور عام 2002 على مسرح المدينة ببيروت احياءا  لذكرى الشيخ إمام. 

وتسعى الفرقة للبحث داخل تاريخنا الغنائي، وتُعيد احياء القوالب الموسيقية الغنائية المندثرة كالموال والدويتو والاسكتشات الغنائية التي تميزت بالخفة والفكاهة وتحمِل في طياتها رسالة بالفن للمجتمع في أوائل القرن الماضي، كأغنيات الشيخ إمام، صالح عبد الحي، رتيبة أحمد، بديعة مصابني، اسماعيل يس، شكوكو وغيرهم، واعادة احيائها كتراث قومي تكريمًا لفناني هذا الزمن الجميل وتقديمها لجيل ما بعد الألفية بطريقة أداء غنائي تمثيلي مُتَفرد، بأصوات شباب موهوب يصاحبهما آلة العود والإيقاع.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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