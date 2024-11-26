التنمية الثقافية تحتفل بذكرى ميلاد السنباطي بـ السحيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - يقدم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد لفرقة "حبايبنا" بقيادة الفنان المايسترو الدكتور ماجد سليمان في الثامنة مساء الخميس الموافق 28 نوفمبر، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأغنيات المختارة للموسيقار رياض السنباطي منها "طلع البدر علينا"، "شفت حبيبي" للفنان عبد المطلب غناء "هيثم ابراهيم"، "إن كنت ناسي" للفنانة هدى سلطان غناء "هبة صفي الدين"، "على بلد المحبوب" لكوكب الشرق أم كلثوم غناء"مينا فهيم"، "ثلاث شهور ويومين" للفنانة شادية غناء "مريم سالم"، "لسه فاكر" أم كلثوم غناء"أميمة الشاذلي"، "لعبة الأيام"وردة غناء "أولڤيا" وغيرها من الأغاني.

فرقة حبايبنا

تأسست فرقة "حبايبنا" عام 2000 على يد الفنان الدكتور ماجد سليمان أستاذ آلة العود بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وكانت بداية انطلاقها للجمهور عام 2002 على مسرح المدينة ببيروت احياءا لذكرى الشيخ إمام.

وتسعى الفرقة للبحث داخل تاريخنا الغنائي، وتُعيد احياء القوالب الموسيقية الغنائية المندثرة كالموال والدويتو والاسكتشات الغنائية التي تميزت بالخفة والفكاهة وتحمِل في طياتها رسالة بالفن للمجتمع في أوائل القرن الماضي، كأغنيات الشيخ إمام، صالح عبد الحي، رتيبة أحمد، بديعة مصابني، اسماعيل يس، شكوكو وغيرهم، واعادة احيائها كتراث قومي تكريمًا لفناني هذا الزمن الجميل وتقديمها لجيل ما بعد الألفية بطريقة أداء غنائي تمثيلي مُتَفرد، بأصوات شباب موهوب يصاحبهما آلة العود والإيقاع.

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