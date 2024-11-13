مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على دعم القضية الفلسطينية بطريقتهم الخاصة خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أبرزهم الفنان محمود قابيل.

وظهر محمود قابيل دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية من خلال إطلالته بحفل افتتاح مهرجان القاهر السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته منذ قليل بدار الأوبرا، حيث زين بدلته بالشال والدبوس الفلسطيني.

وكان من أبرز نجوم الفن أيضا الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.