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"الكابلز" يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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"الكابلز" يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

"الكابلز" يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور برفقة زوجاتهم على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى بدورته الـ 45، المقام بدار الأوبرا المصرية.

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وخطف “الكابلز” الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن أبرزهم الفنان حسين فهمي وزوجته، وهاني عادل برفقة زوجته، والفنان أمير شاهين مع زوجته، ومحمد ثروت وزوجته، ومحمد محمود عبد العزيز وزوجته، ومحمود حجازي وزوجته.

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 الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

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وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37  فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.

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فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

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وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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