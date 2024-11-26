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إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين في القاهرة لتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية - أخبار كلمتك

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إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين في القاهرة لتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية - أخبار كلمتك

إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين في القاهرة لتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر اليوم تحت رقم 262 تابع، قرار مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، الذي يقضي بإنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، بحيث يكون مقر النقابة الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها في جميع المحافظات بناءً على قرار يصدر من مجلس النقابة.

 

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، يتمتع هذا الكيان الجديد بالشخصية الاعتبارية، ويشمل المأذونين الشرعيين الذين تم قيد أسمائهم في وزارة العدل.

 

كما نص القرار على تحديد أهداف النقابة، والتي تتلخص في النقاط التالية:

1. الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد وآداب المهنة.

2. رفع مستوى المأذونين علميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا بهدف تطوير أسلوب العمل في المهنة.

3. تسوية المنازعات المهنية وتعزيز التعاون والإخاء بين الأعضاء.4. تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية تشمل تنظيم معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، بالإضافة إلى توفير مساعدات ورعاية صحية للأعضاء وأسرهم.

ويهدف القرار إلى تحسين الوضع المهني والاجتماعي للمأذونين الشرعيين في مصر وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب حياتهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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