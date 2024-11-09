ما بين مطرقة الإصلاح وسندان الحماية الاجتماعية، كيف تواجه الحكومة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:20 صباحاً - في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتبنى الحكومات في مختلف البلدان إستراتيجيات صارمة لإدارة الأزمات.

وتواجه العديد من الدول صعوبات اقتصادية نتيجة عوامل متعددة تشمل التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية.



وتأتي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت حساس يشهد فيه العالم تحولات كبيرة تؤثر في استقرار الأسواق وزيادة تكاليف المعيشة.

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، كلمتك

رغم كونه مسارًا صعبًا، الحكومة مستمرة في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مسارًا صعبًا.



مدبولي: الحكومة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ضوء الظروف الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة التي تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.

واستعرض مدبولي أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن الحكومة تضع في أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة آثار الإصلاحات.

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