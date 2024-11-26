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انطلاق تصوير مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي - أخبار كلمتك

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انطلاق تصوير مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي - أخبار كلمتك

انطلاق تصوير مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:34 مساءً -  بدأ المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد سيد الناس الذي سيكون من بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

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 ونشر عدد من العاملين بالمسلسل صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل ومخرجه محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفاءا بانطلاق التصوير.

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مسلسل سيد الناس 

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

 

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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