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السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر - أخبار كلمتك

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السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر - أخبار كلمتك

السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حققت في السنوات العشر الأخيرة، طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر، بما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقًا للمعايير الدولية.


واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وأكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنويًا، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال الرياضة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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