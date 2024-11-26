أخبار الأهلي، تفاصيل الميركاتو الشتوي وترحيب برحيل هذا اللاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة جنوب أفريقيا المرتقبة يوم ٤ ديسمبر القادم استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم 7 من الشهر ذاته في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رحب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل يوسف أيمن في ميركاتو الشتاء القادم وقطع إعارته الي الدحيل القطري بسبب عدم الحاجة إلى خدماته لاستكمال الموسم الحالي.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل الاتفاق على ملامح خطة تدعيمات الفريق في موسم الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وعلمت كلمتك أن الأهلي بصدد التعاقد مع ثلاث صفقات لتدعيم صفوف الفريق وفقًا لرؤية مارسيل كولر الذي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي ولاعب مدافع صريح وأيضًا جناح أجنبي.

وقالت مصادر: حتى هذه اللحظات لا توجد أسماء تم حسم الاتفاق معها ولكن هناك قائمة ترشيحات سرية في كل مركز مطلوب من أجل التعاقد مع أفضل المرشحين بها.

وأوضحت ان كولر رفض التعاقد مع مهاجم محلي وتمسك بضم مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق رغم ترشيح بعض الأسماء المحلية لتدعيم الهجوم.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الأهلي مران خفيف داخل فندق الإقامة صباح اليوم وذلك ضمن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي استاد القاهرة الدولي في الرابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان المرتقبة الليلة في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة ستاد أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر

ويعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة ستاد أبيدجان.

يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة قبل مباراة استاد أبيدجان في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يغيب عن الأهلي كلا من يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.

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