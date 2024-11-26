مشاهير العرب - «اللي يصعب عليك يفقرك».. رسالة غامضة جديدة لعمرو مصطفى| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار حالة من الجدل لدى الجمهور.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اللي يصعب عليك يفقرك إوعي حد يساعد حد عيط ولا اتمسكن قدامك دي نصيحة لأنه أول واحد بيضربك في ظهرك، شفت منهم كتير كانوا بيقفوا بالساعات برة بيتي وياما أمي رحمة الله عليها حذرتني بس للأسف مسمعتش الكلام، ساعد عزيز النفس فقط ابن الناس الطيبة فقط ساعد اللي مبيطلبش المساعدة».

آخر أعمال عمرو مصطفى

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو مصطفى، كانت طرحه لأغنية «معرفش ينساني» مؤخرا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتعاون عمرو مصطفى، في أغنية معرفش ينساني، مع كلمات ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، ومساعد مخرج عمر شيندي.

وتضمنت كلمات أغنية «معرفش ينساني»، لـ عمرو مصطفى، الآتي: «وقال ما عرفش ينسانى، وما رتحش لحبيب تانى، رجع ليا.. ولعينيا ماليه الشوق، راجع يحلف بأيامي، وشفته بيبكى قدامى، ويشكيلى عذاب خلى، ضميرهُ يفوق، سيبتهُ وانا بقول يا خسارة، الدنيا صحيح دوارة، ودى غلطة مين لو فاكر، انى مستنيه، حبنا بإيديه بقى ماضى، وطبيعى انساه.. ده العادى، واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه».