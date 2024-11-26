قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «اللي يصعب عليك يفقرك».. رسالة غامضة جديدة لعمرو مصطفى| صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «اللي يصعب عليك يفقرك».. رسالة غامضة جديدة لعمرو مصطفى| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اللي يصعب عليك يفقرك».. رسالة غامضة جديدة لعمرو مصطفى| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار حالة من الجدل لدى الجمهور.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اللي يصعب عليك يفقرك إوعي حد يساعد حد عيط ولا اتمسكن قدامك دي نصيحة لأنه أول واحد بيضربك في ظهرك، شفت منهم كتير كانوا بيقفوا بالساعات برة بيتي وياما أمي رحمة الله عليها حذرتني بس للأسف مسمعتش الكلام، ساعد عزيز النفس فقط ابن الناس الطيبة فقط ساعد اللي مبيطلبش المساعدة».

آخر أعمال عمرو مصطفى

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو مصطفى، كانت طرحه لأغنية «معرفش ينساني» مؤخرا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتعاون عمرو مصطفى، في أغنية معرفش ينساني، مع كلمات ربيع السيوفي، وألحان عمرو مصطفى، ومساعد مخرج عمر شيندي.

وتضمنت كلمات أغنية «معرفش ينساني»، لـ عمرو مصطفى، الآتي: «وقال ما عرفش ينسانى، وما رتحش لحبيب تانى، رجع ليا.. ولعينيا ماليه الشوق، راجع يحلف بأيامي، وشفته بيبكى قدامى، ويشكيلى عذاب خلى، ضميرهُ يفوق، سيبتهُ وانا بقول يا خسارة، الدنيا صحيح دوارة، ودى غلطة مين لو فاكر، انى مستنيه، حبنا بإيديه بقى ماضى، وطبيعى انساه.. ده العادى، واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه».

اقرأ أيضاً
عمرو مصطفى يعلن تأجيل طرح أحدث أعماله لهذا السبب (صور)

عمرو مصطفى يوجه رسالة للشباب الموهوب في الغناء والتأليف والتوزيع

عمرو مصطفى يعلن عن إعادة توزيع أغنية «ماشربتش من نيلها» | صورة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تعرف على وضع فرقة سعد الصغير بعد حكم حبسه 3 سنوات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق