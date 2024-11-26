مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق 2 مليون جنيها في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان»، بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما، في آخر ليلة عرض للعمل.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس الإثنين، حوالي 46 مليونًا و601 ألف جنيه، ليحافظ بذلك الرقم على المركز الأول بالسينمات.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.