بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق 2 مليون جنيها في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق 2 مليون جنيها في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق 2 مليون جنيها في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان»، بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما، في آخر ليلة عرض للعمل.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس الإثنين، حوالي 46 مليونًا و601 ألف جنيه، ليحافظ بذلك الرقم على المركز الأول بالسينمات.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اقرأ أيضاً
هشام ماجد يوجه رسالة لأبطال فيلم الهوى سلطان بعد تحقيقه هذا الرقم «صورة»

فيلم الهوى سلطان يتصدر التريند ويكتسح الإيرادات في أسبوعه الأول

«مكتوب حلو».. أول تعليق للمخرج يسرى نصر الله على فيلم الهوى سلطان «صور»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - انضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل «بمية الدهب» لـ هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق