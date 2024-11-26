الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في البنوك العاملة داخل مصر، بحسب آخر تحديث له، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم، نحو 49.63 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بختام تعاملات اليوم إلى 49.63 جنيه للبيع و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.64 جنيه للبيع و49.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى 49.67 جنيه للبيع، و49.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بختام تعاملات اليوم نحو 49.63 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.70 جنيه للبيع و49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.66 جنيه 49.53 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.63 جنيه 49.53 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.63 جنيه 49.53 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.67 جنيه 49.57 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.63 جنيه 49.53 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.70 جنيه 49.62 جنيه