قبل انطلاق مران الزمالك، ناصر ماهر يخوض تدريبات تأهيلية على ملعب النادي - أخبار كلمتك

قبل انطلاق مران الزمالك، ناصر ماهر يخوض تدريبات تأهيلية على ملعب النادي - أخبار كلمتك

الزمالك بالزي الرسمي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الزمالك بالزي الرسمي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يختتم تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يختتم تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

أفشة يقود تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أفشة يقود تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ملعب القاهرة استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ملعب القاهرة استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لـ «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وتر حساس.. صبا مبارك تستعد لـ «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في البنوك العاملة داخل مصر، بحسب آخر تحديث له، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بختام تعاملات اليوم، نحو 49.63 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بختام تعاملات اليوم إلى 49.63 جنيه للبيع و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.64 جنيه للبيع و49.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى 49.67 جنيه للبيع، و49.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بختام تعاملات اليوم نحو 49.63 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.70 جنيه للبيع و49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.66 جنيه 49.53 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.63 جنيه 49.53 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.63 جنيه 49.53 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه 49.54 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.67 جنيه 49.57 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.63 جنيه 49.53 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.70 جنيه 49.62 جنيه

اقرأ أيضاً
سعر بيع الدولار في بنكي «مصر والأهلي» يصل إلى 49.65 جنيه

سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق