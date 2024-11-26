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الرئيس السيسي: محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية نفذت بنية تشريعية لتقديم الحوافز وتأمين الاستثمارات للشركات العاملة في مصر، وأيضا استراتيجية للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة، موضحا أن مصر لها تجربة مع القطاع العام خلال 50 سنة.

وشدد الرئيس السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسؤولي كبريات الشركات الدولية، على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الخاص وتوفير مناخ مناسب لهم يشتغلوا فيه، مضيفا: «محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته وفي فرق كبير أنك تجمع منتجات وأنك تنتج المنتج بنسب كبيرة ولو تكلمت مثلا عن صناعة زي السيارات».

واستكمل: «لو كل الإنتاج حاجته بتطلع وتتصنع من مصر أمر مختلف كتير عن أنك تدخل في متاهات وتقلبات زي جائحة كورونا والحرب الروسية وما حدث من سلاسل الإمداد وبالتالي أن المنتج يبقى موجود جزء منه كبير في مصر أو كله هيكون أمر ناجح للصناعة على كل حال».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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