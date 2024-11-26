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مشاهير العرب - شروط حضور حفل مدحت صالح بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ضمن سهرات الأوبرا، وذلك خلال الفترة المقبلة وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة صوليست البيانو عمرو سليم، وذلك في يوم 15 ديسمبر 2024 ـ قي تمام الساعة 8 مساءً، بتنظيم من صندوق تأمين العاملين بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا مجموعة مميزة من أروع أغانيه التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور الذي لم يتغافلها على مر سنوات مع تغير الأذواق، ومن أبرزها: أغنية «زي ماهي حبها»، «حبيبي ياعاشق»، وأغنية «ماشي في ضلها»، بالإضافة إلى غناءه لـ مجموعة الأغاني لنجوم الزمن الجميل منهم أغنية 3 سلامات للفنان محمد قنديل وقلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش، وغيرها من الأغاني.

شروط حضور حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

وكشفت دار الأوبرا عن شروط حضور حفل النجم مدحت صالح التي جاءت كالتالي:

- ضرورة الدخول بالملابس الرسمية كاملة.

- عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

أخر أعمال مدحت صالح

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب مدحت صالح، هي أغنية «شهم ابن شهم»، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية شهم ابن شهم، من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور.

وجاءت كلمات الأغنية: «شهم ابن شهم، ياللي مالكوش في الشهامة سهم، بطولاتكوا احلام ووهم، صفر كبير تمامكم كلام، أخصام كاوتش، سيرتي تحضر حتى لو مجتش، قادر بس مفترتش، أنتوا اتفه من الانتقام، أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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