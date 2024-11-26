رئيس البارالمبية الدولية يشيد بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:40 مساءً -

أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسون عن تقديره الشديد لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية في تعزيز منظومة الرياضة بشكل عام، وتمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين، فضلًا عما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية، لاسيما على صعيد إقامة منشآت رياضية وفقًا للمعايير الدولية لتمكين الرياضيين ومن ضمنهم الرياضيين من ذوي الهمم، إضافة إلى تحديث منظومة الحوافز والمعسكرات والتدريبات للرياضيين البارالمبيين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصري.



وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية تطلعه للتعاون مع مصر خاصة في ظل استضافتها لعدد من الفعاليات والمسابقات البارالمبية الدولية في الفترة المقبلة.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.