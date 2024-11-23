فولهام يسقط في ملعبه أمام وولفرهامبتون 4-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - انتهت مباراة فريق فولهام ضد وولفرهامبتون بنتيجة 4-1 للولفز، في اللقاء الذي جرى على ملعب كرافين كوتاج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل رباعية وولفرهامبتون، ماتيوس كونها هدفين في الدقيقتين 31 و87، جواو جوميز في الدقيقة 53، جيديس في الدقيقة 90.

بينما سجل أليكس إيوبي هدف فولهام في الدقيقة 20.

تشكيل فولهام ضد وولفرهامبتون

بيراند لينو، كيني تيتي، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، ساسا لوكيتش، أندرياس بيريرا، أليكس إيوبي، إيميل سميث، ريس نيلسون، راؤول خيمينيز.

تشكيل وولفرهامبتون أمام فولهام

خوسي سا، توتي جوميز، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو، جان ريسنير بلجارد، جواو جوميز، ماريو ليمينا، أندريه، رودريجو جوميز، ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارسن.

فوز تشيلسي على ليستر سيتي

فاز فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي كل من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول وإنزو فيرنانديز في الدقيقة 74، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد اللاعب جوردن أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي

وبهذه النتيجة يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة حصدها من خلال اللعب في 12 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا