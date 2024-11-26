تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - طقس الأيام المقبلة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الأيام المقبلة، بداية من غدا الأربعاء 27 يونيو 2024، وحتى يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

طقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد، في بيان طقس الأيام المقبلة، أن الشبورة المائية ستنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس يوم الخميس 28 نوفمبر، حيث تسيطر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الجمعة والسبت

وأضافت بحالة الطقس يومي الجمعة والسبت حيث تسيطر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

إما عن حالة الطقس يومي الأحد والإثنين، فتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، منها: «إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، ضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة».