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تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

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تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:51 مساءً - طقس الأيام المقبلة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الأيام المقبلة، بداية من غدا الأربعاء 27 يونيو 2024، وحتى يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

الطقس

طقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد، في بيان طقس الأيام المقبلة، أن الشبورة المائية ستنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة المائية

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس يوم الخميس 28 نوفمبر، حيث تسيطر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية

وأضافت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الجمعة والسبت

وأضافت بحالة الطقس يومي الجمعة والسبت حيث تسيطر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

حالة الطقس الأيام القادمة

إما عن حالة الطقس يومي الأحد والإثنين، فتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، منها: «إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، ضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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