أحوال الطقس.. انخفاض شديد في درجات الحرارة وتحذير من تساقط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - الطقس.. تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب تعرضت له البلاد منذ بداية الأسبوع، بسبب التأثر بالمنخفض الأوروبي القادم من البحر المتوسط، والذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

أحوال الطقس

أوضحت الأرصاد أحوال الطقس اليوم، حيث تستمر انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي 5 إلى 7 درجات، على جميع أنحاء البلاد، لتسود أجواء شتوية باردة على جميع المحافظات.

طقس اليوم

وحذرت الهيئة من طقس اليوم، وذلك بسبب استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المناطق.

وأشارات الهيئة إلى استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

الطقس في القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد عن الطقس في القاهرة، حيث يظهر غطاء سحابي مع تقدم ساعات النهار على القاهرة، بسبب استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يزيد من الإحساس بانخفاض قيم الحرارة العظمى بسبب غياب أشعة الشمس.

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، الطقس اليوم، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 20 12 بنها 19 13 دمنهور 19 14 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 20 13 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 19 12 طنطا 19 13 دمياط 18 13 بورسعيد 19 15 الإسماعيلية 21 12 السويس 21 12 العريش 18 13 رفح 18 12 رأس سدر 21 14 نخل 20 08 كاترين 17 06 الطور 24 15 طابا 23 15 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 19 15 العلمين 19 14 مطروح 18 13 السلوم 18 12 سيوة 20 10 رأس غارب 20 17 الغردقة 24 15 سفاجا 24 17 مرسى علم 25 17 شلاتين 26 18 حلايب 24 19 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 24 19 الفيوم 21 12 بني سويف 21 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 22 12 قنا 23 12 الأقصر 23 13 أسوان 23 14 الوادي الجديد 21 11 أبو سمبل 22 14