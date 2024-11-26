الرياضة - 11:52 - عمرة شهر رجب 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة والبرامج المتاحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - عمرة شهر رجب 2025.. يزداد معدل البحث من قبل الأشخاص الراغبين في أداء مناسك عمرة شهر رجب 2025 عن الشروط والأوراق المطلوبة والبرامج المتاحة خلال هذا العام، وذلك بعد أن أعلنت وزارة السياحة عن كافة التفاصيل المتعلقة بـ عمرة شهر رجب 2025.

عمرة شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط عمرة شهر رجب 2025

- الالتزام بالتعليمات فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة.

- تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بموسم العمرة.

- جواز سفر المعتمرين يتشرط أن يكون صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية.

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة شهر رجب 2025

- 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي.

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر.

- التقدم لأي من شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة

البرامج المتاحة لعمرة شهر رجب 2025

البرنامج الأول عمرة شهر رجب

- 10 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، وسعر العمرة 28.950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثاني عمرة شهر رجب

- 10 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثالث عمرة شهر رجب

- 9 ليال، موزعة بين 5 ليال في مكة و4 ليالٍ في المدينة، وسعر العمرة 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الرابع عمرة شهر رجب

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

أسعار عمرة شهر رجب 2025

يذكر أن غرف شركات السياحة، أعلنت أنه يجرى الآن دراسة وتحديد سعر عمرة رجب 2025، ويتم الإعلان عن الأسعار والبرامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد التقديم لـ عمرة شهر رجب 2025

وكشفت غرف شركات السياحة أنها لم تبدأ حتى الآن في الترويج لرحلات عمرة شهر رجب، وتسوق شركات السياحة خلال الأيام الحالية لرحلات العمرة، التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وأكدت غرف السياحة أن موعد التقديم الرسمي لـ عمرة شهر رجب 2025، من المقرر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2024.