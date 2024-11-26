مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - الفستان الأبيض.. حقق فيلم «الفستان الأبيض» بطولة النجمة ياسمين رئيس، إيرادات منخفضة في آخر ليلة عرض بالسينمات.

واكتفى فيلم الفستان الأبيض، بإيرادات بلغت 160 ألف جنيه فقط، مقارنة بـ228 ألفا يوم الجمعة، حيث تم طرحه يوم الأربعاء الماضي.

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.