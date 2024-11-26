مشاهير العرب - فيلم «ولاد رزق 3 يحقق إيرادات صادمة في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - فشل فيلم «ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، في تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وكانت إيرادات فيلم ولاد رزق 3، أمس حوالي 259 جنيهًا، ليكون بذلك إجمالي ما حققه 256 مليون جنية محققًا نجاحا كبيرا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك في فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3، حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.