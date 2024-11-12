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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 4.. مواعيد العرض على dmc - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 4.. مواعيد العرض على dmc - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة 4.. مواعيد العرض على dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - مسلسل رقم سري الحلقة 4.. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة 4 من مسلسل رقم سري بطولة النجمة ياسمين رئيس الذي يعرض من خلال شاشة dmc.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 4، تستعرض كلمتك في التقرير التالي مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل رقم سري.

مسلسل رقم سري الحلقة الأولى

مواعيد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 4

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث الحلقة 4 لمسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

كما تعرض على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في 5 مساءً.

ويعرض مسلسل رقم سري على منصة «watch it الرقمية، قبل عرضها بـ 24 ساعة على شاشة التليفزيون.

تفاصيل مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس، ضمن أحداث مسلسل رقم سري، الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI الذكاء الاصطناعي، وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري، مجموعة من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، رانيا منصور، وناردين فرج، ونادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، وأحمد الشامي، باسل الزارو، والعمل من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس والقنوات الناقلة

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس

watch it تشارك كواليس جديد من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس (صور)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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