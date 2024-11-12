مشاهير العرب - قبل انطلاقه.. وزير الثقافة يلتقي وفد مهرجان بورسعيد السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفد إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي بمقر مكتبه، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالدورة الأولى من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، من العام الجاري 2024، بالتزامن مع العيد القومي لمدينة بورسعيد.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة، من قبل القائمين على المهرجان، مؤكداً على دعم الوزارة للمهرجان، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

وقام الوفد بعرض كافة التفاصيل والخطط والفاعليات، الخاصة بالمهرجان، والتي تم إعدادها مسبقا، والتي تهدف إلى تقديم تجربة سينمائية متميزةلابناء مدينة بورسعيد، والجمهور المصري والعربي والدولي بشكل عام.

وقد ضم الوفد كلاً من رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، و المدير الفني المخرج معتز الدهشان، ورئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد الأستاذ عبد السلام الألفي، ومديرة العلاقات العامة الدكتورة بسنت حمزة، والمتحدث الرسمي محمد شوقي، وأمين المهرجان ناصر حافظ، ومدير الإنتاج محمد الطرابيلي.

يذكر أن مهرجان بورسعيد، تقيمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي