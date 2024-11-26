وزير المالية لـ مدبولي: تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة - أخبار كلمتك

وزير المالية لـ مدبولي: تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة - أخبار كلمتك

السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر - أخبار كلمتك

السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر - أخبار كلمتك

السيسي: حريصون على التعاون مع اللجنة البارالمبية والعمل دائمًا نحو تمكين الرياضيين - أخبار كلمتك

السيسي: حريصون على التعاون مع اللجنة البارالمبية والعمل دائمًا نحو تمكين الرياضيين - أخبار كلمتك

السيسي لـ رئيس اللجنة البارالمبية الدولية: الدولة تهتم بذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله - أخبار كلمتك

السيسي لـ رئيس اللجنة البارالمبية الدولية: الدولة تهتم بذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله - أخبار كلمتك

التخليص الجمركي أسرع وأسهل، خطط حكومية لتحسين الإجراءات وتشديد الرقابة - أخبار كلمتك

التخليص الجمركي أسرع وأسهل، خطط حكومية لتحسين الإجراءات وتشديد الرقابة - أخبار كلمتك

رؤساء الشركات الصناعية يشيدون بجهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

رؤساء الشركات الصناعية يشيدون بجهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة بمليار يورو من الأصول الروسية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة بمليار يورو من الأصول الروسية - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد عن مواجهة بطل موزمبيق: لا قلق من الخصم - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد عن مواجهة بطل موزمبيق: لا قلق من الخصم - أخبار كلمتك

جوميز عن مباراة بطل موزمبيق: سنواجه منافسًا قويًا - أخبار كلمتك

جوميز عن مباراة بطل موزمبيق: سنواجه منافسًا قويًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:13 - الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:13 - الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:13 - الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

الرئيس السيسي يلتقى برؤساء كبريات الشركات الدولية

وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

الرئيس السيسي يلتقى برؤساء كبريات الشركات الدولية

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

السيسي يهنئ رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:38 - المبعوث الأمريكي يزور السعودية الثلاثاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق