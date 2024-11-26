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التخليص الجمركي أسرع وأسهل، خطط حكومية لتحسين الإجراءات وتشديد الرقابة - أخبار كلمتك

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التخليص الجمركي أسرع وأسهل، خطط حكومية لتحسين الإجراءات وتشديد الرقابة - أخبار كلمتك

التخليص الجمركي أسرع وأسهل، خطط حكومية لتحسين الإجراءات وتشديد الرقابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - كشف أحمد كُجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مقترحات وزارة المالية لإصلاح شامل للمنظومة الجمركية.
وتتضمن المقترحات العمل على الجانب التشريعي والإجراءات بهدف تسهيل التخليص الجمركي، وسداد المستحقات بسهولة أكبر. 

كما تسعى الوزارة لتطبيق نظم جديدة تعزز الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم في تطوير الأداء وتحقيق انسيابية الحركة التجارية.

 

الالتزامات المالية مع الجانب الروسي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف الالتزامات المالية المتعلقة بمحطة الضبعة النووية.

 وأكد الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى تقدير الجانب الروسي لهذه الجهود والالتزامات.

اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية اليوم، تصوير: سليمان العطيفي 

توفير الاحتياجات المالية لقطاع الصحة

كما استعرض الاجتماع موقف هيئة الشراء الموحد فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، حيث أكد وزير المالية أن الوزارة تمكنت هذا الأسبوع من تدبير 4 مليارات جنيه، مع خطط لتوفير 3 مليارات جنيه أخرى الأسبوع المقبل، و3 مليارات إضافية في الأسبوع الذي يليه، ليصل الإجمالي خلال هذه الفترة إلى 10 مليارات جنيه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في سداد مستحقات شركات الأدوية لتعزيز المعروض بالسوق وتحقيق التوازن في قطاع الدواء.

 

رؤية لتطوير الضرائب العقارية

وفي إطار تحسين أداء مصلحة الضرائب العقارية، استعرض وزير المالية خطة الوزارة لتطوير الأداء عبر محاور تشمل تحديث النظم والإجراءات لتحقيق كفاءة أكبر وتيسير الخدمات للمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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