أمل عمار: التمكين الاقتصادي للمرأة على قائمة الأولويات الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة هو الملف الذي سوف يحظى بالكثير من الاهتمام خلال الفترة القادمة.

وقالت المستشارة أمل عمار- خلال أول اجتماع دوري للمجلس بتشكيله الجديد- إن المجلس سوف يعمل في إطار من المأسسة والبناء على الجهود السابقة التي امتدت على مدار ربع قرن منذ إنشاء المجلس عام 2000 لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشارت إلى استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتعديل اسم لجنة البحث العلمي لتصبح لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، واسم لجنة البيئة لتصبح لجنة البيئة والتغير المناخي، ولجنة الثقافة لتصبح لجنة الثقافة والفنون.

وهنأت عضوات وأعضاء المجلس بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس، معربة عن فخرها بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وباختيار هذه الكوكبة المشرفة من عضوات وأعضاء المجلس التي يضمها التشكيل سواء الجدد أو من تم تجديد الثقة لهم لفترة جديدة.

ووجهت الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس سابقا على جهودها الحثيثة على مدار 8 أعوام في العمل بكل حب وتفانٍ وإخلاص على ملف تمكين وحماية المرأة المصرية، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاح في مهام عملها وزيرة للتضامن الاجتماعي.

كما وجهت الشكر والتقدير للمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس سابقا وإلى فريق عمل المجلس في تشكيله السابق على جهودهم وتفانيهم لخدمة ملف المرأة المصرية.

من جانبهم.. أعرب جميع عضوات وأعضاء المجلس، عن بالغ فخرهم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختيارهم لعضوية المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدين عزمهم العمل بكل جدية وتفانٍ لخدمة ملف تمكين وحماية المرأة المصرية.

وتضمن الاجتماع اختيار المجلس بين أعضائه الدكتورة نسرين البغدادي نائبة لرئيسة المجلس، وذلك طبقا لقانون عمله، وبدورها عبرت عن خالص شكرها لهذه الثقة، مؤكدة عزمها بذل الجهد لاستكمال مسيرة عمل المجلس العظيمة، والذي سوف يحتفل العام المقبل باليوبيل الفضي لإنشائه.

كما تضمن الاجتماع اختيار إيمان خليفة في منصب الأمينة العامة للمجلس، التي عبرت عن سعادتها بتجديد الثقة فيها، مؤكدة عزمها بذل المزيد من الجهود لخدمة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقش الاجتماع مقترح خطة المجلس خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتشكيل لجنة مصغرة لوضع هذا المقترح.

كما شهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن إطلاق فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي بدأت يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، وتتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للتوعية بهذه القضية المهمة، كما تضمن الاجتماع أيضًا اختيار مقرري ومقرري مناوبي لجان المجلس الدائمة.