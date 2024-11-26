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إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

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إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:46 مساءً -  أصدر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، قرارًا بإحالة جميع مسئولي أربعة مراكز شباب إلى الشؤون القانونية، وذلك بعد جولة تفقدية مفاجئة شملت أربع إدارات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص وكيل الوزارة على ضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل مراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للشباب.

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رصد إغلاق كامل لمركزي شباب القصبجي والبكباشي

وكشفت الجولات التفتيشية عن العديد من المخالفات، حيث تم رصد إغلاق كامل لمركزي شباب القصبجي والبكباشي، وعدم وجود العاملين في مركزي شباب منيل شيحة وأم خنان خلال أوقات العمل الرسمية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال، مشددًا على أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للشباب.

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من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهذه الإجراءات الحاسمة، مؤكدًا أنها تعكس الإرادة القوية لتطوير العمل في قطاع الشباب والرياضة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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