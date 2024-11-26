إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - أصدر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، قرارًا بإحالة جميع مسئولي أربعة مراكز شباب إلى الشؤون القانونية، وذلك بعد جولة تفقدية مفاجئة شملت أربع إدارات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.

وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص وكيل الوزارة على ضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل مراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للشباب.

رصد إغلاق كامل لمركزي شباب القصبجي والبكباشي

وكشفت الجولات التفتيشية عن العديد من المخالفات، حيث تم رصد إغلاق كامل لمركزي شباب القصبجي والبكباشي، وعدم وجود العاملين في مركزي شباب منيل شيحة وأم خنان خلال أوقات العمل الرسمية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال، مشددًا على أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للشباب.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهذه الإجراءات الحاسمة، مؤكدًا أنها تعكس الإرادة القوية لتطوير العمل في قطاع الشباب والرياضة.

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