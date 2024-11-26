آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. الرابط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، ورابط وطريقة تسجيل الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد متاح أمام الطلاب لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال زيارة الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

- الضغط على منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- يقوم الطالب بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تسجيل بيانات الطالب في الاستمارة طبقًا للمعلومات المسجلة بشهادة الميلاد.

- مراجعة البيانات المسجلة جيدًا، والتأكد من صحتها.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- إحضار 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك، ويتم تسليمها للمدرسة.

رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي تقدر بــ 158 جنيها مقسمة كالتالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات»، على أن يتم دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.