شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحفني يناقش تحديات الغرف السياحية وشركات الطيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحفني يناقش تحديات الغرف السياحية وشركات الطيران - أخبار كلمتك

الحفني يناقش تحديات الغرف السياحية وشركات الطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:12 مساءً -  عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات الطيران العاملة في مصر ومسؤولي غرفة شركات السياحة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لمنظمة الاياتا ونادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مما يدعم تنمية الحركة السياحية.

 

التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران

 وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران العاملة بمصر ودراسة إمكانية وضع حلول فعالة على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة، وكذلك إمكانية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بما يسمح بزيادة حجم الحركة الجوية الوافدة من مختلف دول العالم إلى جميع المقاصد السياحية المصرية.

 

الربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم

 ومن جانبهم، أعرب رؤساء شركات الطيران عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدني على هذا اللقاء المثمر، الذي يدعم العمل المشترك ويشجع جميع شركات الطيران والمهتمين بقطاع السياحة والسفر إلى زيادة أعداد المقاعد على العديد من رحلاتها الجوية للربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من خلال التنسيق  المشترك والتعاون الدائم مع قطاع السياحة، مثمنين الجهود الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة مما يعزز من دور الشركات في جذب المزيد من أعداد السياحة داخليًا وخارجيًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

6 أجهزة منزلية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق