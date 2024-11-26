الحفني يناقش تحديات الغرف السياحية وشركات الطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات الطيران العاملة في مصر ومسؤولي غرفة شركات السياحة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لمنظمة الاياتا ونادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مما يدعم تنمية الحركة السياحية.

التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران العاملة بمصر ودراسة إمكانية وضع حلول فعالة على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة، وكذلك إمكانية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بما يسمح بزيادة حجم الحركة الجوية الوافدة من مختلف دول العالم إلى جميع المقاصد السياحية المصرية.

الربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم

ومن جانبهم، أعرب رؤساء شركات الطيران عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدني على هذا اللقاء المثمر، الذي يدعم العمل المشترك ويشجع جميع شركات الطيران والمهتمين بقطاع السياحة والسفر إلى زيادة أعداد المقاعد على العديد من رحلاتها الجوية للربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من خلال التنسيق المشترك والتعاون الدائم مع قطاع السياحة، مثمنين الجهود الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة مما يعزز من دور الشركات في جذب المزيد من أعداد السياحة داخليًا وخارجيًا.

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