قال الناشط ابراهيم عسقين:قيادي حوثي يدعى صادق صلاح المقبلي عين سابقا مديراً لأمن مديرية ذي السفال الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة إب من قبل الحوثيين
اتهم مؤخرا إلى جانب آخرين بتجارة المخدرات والحشيش :!!!المقبلي أنتهى كرته لذلك تم إخراج فضائحه.
واضاف:النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة أحالت المقبلي للمحاكمة غير أن قيادات حوثية نافذة حالت دون محاكمته حتى اللحظة خوفا من انكشاف الذين كانوا ضمن المستفيدين معه من الإتجار بالمخدرات والتي انتشرت بشكل ملحوظ وكبير في محافظة إب .
اتهام مدير امن بالمتاجرة بالمخدرات واحالته الى المحاكمة وقيادت بارزة ترفض تسليمه - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:قيادي حوثي يدعى صادق صلاح المقبلي عين سابقا مديراً لأمن مديرية ذي السفال الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة إب من قبل الحوثيين
قال الناشط ابراهيم عسقين:قيادي حوثي يدعى صادق صلاح المقبلي عين سابقا مديراً لأمن مديرية ذي السفال الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة إب من قبل الحوثيين
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