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اتهام مدير امن بالمتاجرة بالمخدرات واحالته الى المحاكمة وقيادت بارزة ترفض تسليمه - أخبار كلمتك

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اتهام مدير امن بالمتاجرة بالمخدرات واحالته الى المحاكمة وقيادت بارزة ترفض تسليمه - أخبار كلمتك

اتهام مدير امن بالمتاجرة بالمخدرات واحالته الى المحاكمة وقيادت بارزة ترفض تسليمه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:قيادي حوثي يدعى صادق صلاح المقبلي عين سابقا مديراً لأمن مديرية ذي السفال الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة إب من قبل الحوثيين
اتهم مؤخرا إلى جانب آخرين بتجارة المخدرات والحشيش :!!!المقبلي أنتهى كرته لذلك تم إخراج فضائحه.
واضاف:النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة أحالت المقبلي للمحاكمة غير أن قيادات حوثية نافذة حالت دون محاكمته حتى اللحظة خوفا من انكشاف الذين كانوا ضمن المستفيدين معه من الإتجار بالمخدرات والتي انتشرت بشكل ملحوظ وكبير في محافظة إب .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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