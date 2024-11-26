قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

«كاك بنك» يدعم مدرسة عقبة بن نافع بمنظومة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«كاك بنك» يدعم مدرسة عقبة بن نافع بمنظومة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

«كاك بنك» يدعم مدرسة عقبة بن نافع بمنظومة طاقة شمسية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:

سلم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الثلاثاء مدرسة عقبة بن نافع في عدن بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، في إطار توجه الإدارة العليا للبنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني لتعزيز المسؤولية الاجتماعية بالبنك وجهوده المستمرة في دعم التعليم والمساهمة في التنمية المستدامة.

وكد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي الأستاذ/ رفيق القباطي، ان هذه المبادرة تهدف إلى تحسين بيئة التعليم وتوفير الطاقة النظيفة والمستدامة للمدرسة، مما سيسهم في التخفيف من معاناة الطلاب جراء الانقطاع الدائم للكهرباء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

إلى ذلك أشار مدير إدارة التسويق بابنك عارف حنش، أن هذا الدعم يعكس التزام كاك بنك بدعم المجتمع المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث ستمكن المدرسة من استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها الكهربائية، مما يتيح للطلاب والمعلمين التركيز على العملية التعليمية دون انقطاع.

من جهتها أعربت مديرة مدرسة عقبة بن نافع الأستاذة صفية الجفري عن شكرها العميق لـ «كاك بنك» لمساهمته القيمة في توفير منظومة الطاقة شمسية للمدرسة، مما يتيح للطلاب فرصة أفضل للتعلم، بالإضافة للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب، وأن هذه المبادرة تعكس دور «كاك بنك» الفعال في دعم المجتمع المحلي وتعزيز التعليم، معربةً عن أملها في أن تسمح هذه الخطوة بتطوير المزيد من المشاريع لمصلحة الطلاب والمدرسة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مخاوف من تفشي الاوبئة في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق