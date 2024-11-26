الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - تضاربت الأقوال بشأن تنفيذ المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية، رغم تصديق وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، على استمرار العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.

وكشفت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن بدء اجتماع «الكابينت» للمناقشة حول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أنه بعد التصديق على المقترح مع لبنان، ستبلغ إسرائيل واشنطن بالموافقة النهائية، ورغم ذلك هناك بعض المواقع والتقارير الإعلامية الإسرائيلية أكدت، أن وقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ غدًا الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وفي السياق ذاته، أوضح موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن هناك احتمالية كبيرة لظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن، على شاشات التليفزيون لإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، ودخوله حيز التنفيذ في صباح اليوم التالي.

وبدوره، أكد جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن هناك توافر فرص، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل في لبنان مع إسرائيل.

يذكر أن، إسرائيل كثفت ضرباتها الجوية، منذ أواخر سبتمبر الماضي، وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك «جبهة إسناد» لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع الحزب، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه بدء عمليات برية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي المحتل عمليات اختراق أمنية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يحملها عناصر حزب الله، ما تسبب في انفجار تلك الأجهزة من نوعي «بيجر» و «آي كوم»، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، والأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، وأدى إلى سقوط العشرات بل المئات من الشهداء والجرحى.