3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - تعرض قناة "CBC" غدا الأربعاء الحلقة السابعة بالموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، بحضور المحكمين أيمن عباس وأحمد السويدي ومحمد منصور وعبدالله سلام وأحمد طارق.



ويتنافس خلال الحلقة كل من Sadu Designs وهي شركة مصرية مهتمة بالأشغال اليدوية، وتسعى إلى دمج الحرف اليدوية والمهن التراثية؛ لإنتاج المنتجات المنزلية، باستخدام مواد محلية وأيدي مصرية، وتقدم ديكورات المنازل والإكسسوارات وبعض أنواع الأثاث، والإضاءات والحقائب، وحلول تصميمية متكاملة.

الشركة الثانية هي DAMEG – دامج، وهي أداة رقمية تعمل على جميع المتصفحات واللغات البرمجية، مصممة لجعل جميع المواقع الإلكترونية متاحة لذوي الإعاقات السمعية والبصرية واضطراب نقص الانتباه وصعوبات التعلم.

أما الشركة الثالثة فهي ZINK - زنك وهي أول منصة طباعة تحت الطلب في مصر، مصممة لمساعدة صناع المحتوى، وأصحاب المتاجر الإلكترونية على بيع منتجات مطبوعة بتصميماتهم الخاصة بدون رأس مال، وبدون مخاطرة أو ضياع للوقت.

برنامج شارك تانك

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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