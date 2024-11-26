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3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

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3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - تعرض قناة "CBC" غدا الأربعاء الحلقة السابعة بالموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، بحضور المحكمين أيمن عباس وأحمد السويدي ومحمد منصور وعبدالله سلام وأحمد طارق.


ويتنافس خلال الحلقة كل من Sadu  Designs وهي شركة مصرية مهتمة بالأشغال اليدوية، وتسعى إلى دمج الحرف اليدوية والمهن التراثية؛ لإنتاج المنتجات المنزلية، باستخدام مواد محلية وأيدي مصرية، وتقدم ديكورات المنازل والإكسسوارات وبعض أنواع الأثاث، والإضاءات والحقائب، وحلول تصميمية متكاملة.

 

الشركة الثانية هي DAMEG – دامج، وهي أداة رقمية تعمل على جميع المتصفحات واللغات البرمجية، مصممة لجعل جميع المواقع الإلكترونية متاحة لذوي الإعاقات السمعية والبصرية واضطراب نقص الانتباه وصعوبات التعلم.

أما الشركة الثالثة فهي ZINK - زنك وهي أول منصة طباعة تحت الطلب في مصر، مصممة لمساعدة صناع المحتوى، وأصحاب المتاجر الإلكترونية على بيع منتجات مطبوعة بتصميماتهم الخاصة بدون رأس مال، وبدون مخاطرة أو ضياع للوقت.

 

برنامج شارك تانك

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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