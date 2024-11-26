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مشاهير العرب - إيرادات «الهوى سلطان» تتصدر شباك التذاكر.. و«آل شنب» في المركز الرابع - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات «الهوى سلطان» تتصدر شباك التذاكر.. و«آل شنب» في المركز الرابع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات «الهوى سلطان» تتصدر شباك التذاكر.. و«آل شنب» في المركز الرابع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - استطاع فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، من تصدر المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بإيرادات مميزة.

وحقق فيلم «الهوى سلطان»، إيرادات بشباك التذاكر وصلت لـ 85 مليون جنيه تقريبًا، على مدار 18 يوما فقط من العرض.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم آل شنب

في المقابل، احتل فيلم «آل شنب» بطولة الفنانة ليلى علوي، المركز الرابع بدور العرض السينمائية، وبلغت إيراداته في آخر ليلة عرض حوالي 29.719 ألف جنيه.

فيلم «آل شنب»، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبناءهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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