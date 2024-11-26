قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

قراران جديدان لـ المالية بشأن الضريبة على الدخل وتوقيع الحجز الإداري - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي وموسى في سوق العبور - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: قصف 20 موقعا في بيروت بـ8 طائرات حربية خلال دقيقتين - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

المحافظ لملس يصدر قراراً هام بشان منطقة بئر احمد بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «كامل العدد 3 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: لن تحققوا شيئًا بدونه - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

وفيات بينهم شيخ بارز بحادث مروع في الضالع(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - آسر ياسين يكشف عن الموعد الأخير لعرض «موعد مع الماضي».. بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - آسر ياسين يكشف عن الموعد الأخير لعرض «موعد مع الماضي».. بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آسر ياسين يكشف عن الموعد الأخير لعرض «موعد مع الماضي».. بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - يواصل الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل موعد مع الماضي الذي يعد التعاون الأول له مع نتفلكس خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا.

وفي هذا السياق، كشف آسر ياسين عبر حسابه على «إنستجرام» عن موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» على نتفلكس، قائلا: «الحقيقة بقت أقرب، موعد مع الماضي يوم 6 ديسمبر حصريا على نتفليكس».

عمرو عابد من كواليس مسلسل موعد مع الماضي

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

ومن المفترض، أن تدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية.

ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

مسلسل موعد مع الماضي

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

من المقرر أن موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على منصة نتفليكس في يوم 6 ديسمبر 2024، ويتكون مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين من 8 حلقات.

آخر أعمال آسر ياسين

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال آسر ياسين مشاركته في مسلسل لحظة غضب بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، حول طباخة تُدعى «يُمنى»، تواجه العديد من التحديات خاصة مع اختفاء «شريف»، الذي يقلب أحداث العمل الدرامي رأسًا على عقب، حيث يجتمعون في البحث عن «شريف».

اقرأ أيضاً
محمد رياض: «محمود ياسين مرضيش يضربني بالقلم علشان عمر ابني»

خاطبه برسالة بخط اليد.. صبري فواز يعلن استشهاد الطفل يامن ياسين (صور)

فاطمة الكاشف لـ«الأسبوع»: توقعت نجاح «عيشها بفرحة» بسبب عمرو محمود ياسين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مسلسل وتر حساس الحلقة 22، توتر علاقة رشيد وسلمى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق