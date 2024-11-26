مشاهير العرب - آسر ياسين يكشف عن الموعد الأخير لعرض «موعد مع الماضي».. بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - يواصل الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل موعد مع الماضي الذي يعد التعاون الأول له مع نتفلكس خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا.

وفي هذا السياق، كشف آسر ياسين عبر حسابه على «إنستجرام» عن موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» على نتفلكس، قائلا: «الحقيقة بقت أقرب، موعد مع الماضي يوم 6 ديسمبر حصريا على نتفليكس».

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

ومن المفترض، أن تدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية.

ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

من المقرر أن موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على منصة نتفليكس في يوم 6 ديسمبر 2024، ويتكون مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين من 8 حلقات.

آخر أعمال آسر ياسين

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال آسر ياسين مشاركته في مسلسل لحظة غضب بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، حول طباخة تُدعى «يُمنى»، تواجه العديد من التحديات خاصة مع اختفاء «شريف»، الذي يقلب أحداث العمل الدرامي رأسًا على عقب، حيث يجتمعون في البحث عن «شريف».