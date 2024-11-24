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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

وصول جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - وصل جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر العائلة بعد  تأجيل دفنه مرتين.

وجاء ذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بإصدار تصريح دفنه بعدما أكدت الصفة التشريحية للطب الشرعي أنه ليس هناك شبه جنائية وراء وفاته وأن الوفاة طبيعية.

شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقيه بلاغ من شقيق الملحن المتوفى محمد رحيم، بالاشتباه في وفاته جنائيًّا.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد أزمات صحية عدة، تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًّا ثريًّا.

وكان رحيم خلال الأشهر الأخيرة قد تعرض لوعكة صحية، أصيب على إثرها بذبحة صدرية ونقل إلى إثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة في القلب. 

من هو محمد رحيم وبداية انطلاقه؟

ومحمد رحيم، هو ملحن ومغني مصري ولد في 9 ديسمبر عام 1979، وبدأ مسيرته الفنية بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري، والفنان عمرو دياب في ألبوم “عودوني” عام 1998 من خلال أغنية "وغلاوتك".

وانطلق محمد رحيم، في مسيرته الفنية وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة عشر، حيث فتحت تلك الأغنية الأبواب أمامه ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء بين ملحني جيله.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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