أشرف صبحي يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في زيارة إلى نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش زيارة رئيس البارالمبية الدولية إلى مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التطور الكبير الذي تشهده رياضات ذوي القدرات الخاصة في مصر يعكس رؤية القيادة السياسية حيث يظهر هذا الاهتمام جليًا في رؤية الدولة المصرية، والتي تولي أهمية كبيرة لتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية لتكون مؤهلة لاستقبال ذوي القدرات الخاصة.

أشرف صبحي يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بنادي النادي بالعاصمة

وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حرصت على تحقيق المساواة بين الرياضيين الأسوياء وذوي الهمم فيما يتعلق بجوائز الميداليات الدولية للبطولات.

أشرف صبحي يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بنادي النادي بالعاصمة

وأكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بتقدير إنجازات جميع الرياضيين دون تفرقة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام، وتشجيع ذوي الهمم على الاستمرار في تحقيق النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

من جانبه، أشاد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بمستوى البنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها مصر، خاصة ما شاهده في القرية الاولمبية امس، مشيرا الى ان هذا التطور يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة البارالمبية في مصر. مشددا على ان المنشآت في مصر ليست فقط حديثة، بل تم تصميمها بشكل يضمن تكامل جميع الرياضيين، بما في ذلك أصحاب الهمم.

واضاف بارسونز قائلا: "لقد وجدت هذا واضحًا في اهتمام الوزارة والدولة المصرية بذوي القدرات الخاصة، من خلال المنشآت المجهزة التي تلبي احتياجاتهم، والاهتمام بمختلف الرياضات، ودمج ذوي القدرات الخاصة والرياضيين البارالمبيين في الأنشطة الرياضية. هذا الجهد الكبير يعكس التزامًا حقيقيًا بتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع الرياضي. مصر تلعب دورًا حيويًا في دعم الحركة البارالمبية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي”.

الشباب والرياضة تستقبل منتخب الكاراتيه بعد فوزه بذهبية كأس العالم

فيما استقبلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب المصري «كوميتيه رجال» بعد الفوز بذهبية كأس العالم للكاراتيه للفرق، بعد الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة (3-0)، في ختام منافسات البطولة.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا لاستقبال البعثة.

وأكد الوزير في رسالته للبعثة أن تحقيق ذهبية كأس العالم للكاراتيه في إسبانيا هو دليل على الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني، ويعكس مكانة مصر الرائدة في رياضة الكاراتيه.

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