الرياضة - 03:45 - الطقس غدًا الأربعاء.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - الطقس غدًا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2024، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أبرز الظواهر الجوية.

الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود غدا طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الأرصاد في بيانها الطقس غدًا، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة غدا

وأكدت الهيئة على استمرار انخفاض درجة الحرارة غدا الأربعاء، على كافة محافظات ومدن مصر، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

طقس الغد

وأضافت الأرصاد بشأن طقس الغد، بنشاط رياح بسرعة 30 كم في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أحوال طقس غدا

وتابعت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 15 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 20 12 بنها 20 13 دمنهور 19 14 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 19 13 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 20 12 طنطا 19 13 دمياط 18 13 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 22 12 السويس 21 12 العريش 18 13 رفح 18 12 رأس سدر 21 13 نخل 20 09 كاترين 17 06 الطور 22 15 طابا 21 15 شرم الشيخ 23 16 الإسكندرية 20 15 العلمين 19 14 مطروح 19 13 السلوم 18 12 سيوة 21 10 رأس غارب 20 17 الغردقة 24 15 سفاجا 24 17 مرسى علم 24 17 شلاتين 26 18 حلايب 24 19 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 24 19 الفيوم 21 12 بني سويف 21 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 23 12 قنا 23 12 الأقصر 23 13 أسوان 23 14 الوادي الجديد 23 11 أبو سمبل 23 14