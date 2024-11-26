تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الكونغولي على هامش زيارته إلى روما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء "جون كلود جاكوسو" وزير خارجية جمهورية الكونغو على هامش زيارته إلى روما.

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وبرازافيل

طلب وزير الخارجية الكونجولي نقل تحيات الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وبرازافيل ومواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الصلة بالقارة الإفريقية.

خلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير أطر التعاون القائمة بما في ذلك مجالات الزراعة والتعليم والبنية التحتية، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز التعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي وسبل تفعيل مؤسساته.

تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية

واتفق الوزيران على تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، وقدم عبد العاطي الشكر لجمهورية الكونغو على انضمامها للتوافق الأفريقي لاعتماد المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

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