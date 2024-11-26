وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة محمد مطيع.

هنأ وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في إدارة الاتحاد وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي. مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة، والتركيز على وضع رؤية واضحة للاتحاد تشمل خطط إعداد اللاعبين وبرامج تطويرهم، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس 2028.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

وشدد الوزير على أهمية حوكمة الأداء المالى والإداري في ضوء اللوائح المنظمة ومنها لوائح السفر والاشتراطات الطبية ولوائح الدعم المالي.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

وشدد الوزير على أهمية قيام الاتحاد بالاستثمار في الرياضيين الحاليين والعمل على تطوير قدراتهم، قائلًا: "إن النجاح في البطولات الكبرى لا يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في الكوادر الرياضية الشابة، وتضع الأسس لتأهيل أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا. نحن على ثقة بقدرة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على تحقيق ذلك، خاصة مع وجود قيادة واعية وفريق عمل متميز".

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

كما استمع الوزير إلى رؤى وأفكار مجلس الإدارة الجديد حول تطوير الاتحاد ودعم رياضة الجودو في مصر، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لهذه الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجودو كالتالي: محمد مطيع، رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".

أشرف صبحي يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بنادي النادي بالعاصمة

فيما اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في زيارة إلى نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش زيارة رئيس البارالمبية الدولية إلى مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن التطور الكبير الذي تشهده رياضات ذوي القدرات الخاصة في مصر يعكس رؤية القيادة السياسية حيث يظهر هذا الاهتمام جليًا في رؤية الدولة المصرية، والتي تولي أهمية كبيرة لتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية لتكون مؤهلة لاستقبال ذوي القدرات الخاصة.

أشرف صبحي يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بنادي النادي بالعاصمة

وأضاف أشرف صبحي بأن وزارة الشباب والرياضة حرصت على تحقيق المساواة بين الرياضيين الأسوياء وذوي الهمم فيما يتعلق بجوائز الميداليات الدولية للبطولات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بتقدير إنجازات جميع الرياضيين دون تفرقة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام، وتشجيع ذوي الهمم على الاستمرار في تحقيق النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

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