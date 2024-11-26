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مشاهير العرب - إجراء قانوني من نقابة الموسيقيين ضد صفحة مريم عامر منيب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إجراء قانوني من نقابة الموسيقيين ضد صفحة مريم عامر منيب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إجراء قانوني من نقابة الموسيقيين ضد صفحة مريم عامر منيب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - مريم عامر منيب.. تصدرت الفنانة مريم عامر منيب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان نقابة الموسيقيين عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد صفحة تحمل اسم الفنانة مريم عامر منيب، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

إجراء قانوني ضد مريم عامر منيب

نشرت صفحة مزيفة تحمل اسم مريم عامر منيب، تصريحات مزيفة لها، وقالت إنها سوف تتولى منصب مشرفة لإدارة المهن الموسيقية، وأنها ستكون مسؤولة بشكل مباشر تحت الإدارة العليا، وأنها وصفت متولى الأمر بأنه غير مؤهل لإدارة النقابة، ولكن نفت مريم تلك التصريحات وأكدت أنه لا صحة لهذه التصريحات، وأنها لا علاقة لها بها.

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب في ذكري ميلاد والدها

وكانت مريم عامر منيب وجهت رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى رحيله، عبّرت فيها عن حبها وافتقادها له. ونشرت صورة معه وهي طفلة أثناء تواجدهما في الملاهي عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت قائلة: «شريكي في كل شيء.. أفضل صديق.. بطلي الخارق الممتع.. 13عام، ولم يتغير شئ من هذا».

وأصافت: 26/11/2011.. سيظل يؤلمني دائماً بنفس الطريقة».

مريم عامر منيب

أغاني عامر منيب

قدم عامر منيب 12 ألبوم خلال مسيرته الفنية ومن أغانيه:

نفسي اقولك

جيت على بالي

عامل إيه في حياتك

كلام

خذني هواك

كان حلم عمري

لو مسألتك عليك

فيك حاجة

حظي من السما

اوصف ايه

كل ثانية معاك

ليالي تفوت

وادي حالي

وغيرها من الأغاني

مريم عامر منيب

أفلام عامر منيب السينمائية

الغواص

كامل الأوصاف

كيمو و أنتيمو

سحر العيون

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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