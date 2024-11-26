مشاهير العرب - إجراء قانوني من نقابة الموسيقيين ضد صفحة مريم عامر منيب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - مريم عامر منيب.. تصدرت الفنانة مريم عامر منيب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان نقابة الموسيقيين عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد صفحة تحمل اسم الفنانة مريم عامر منيب، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

إجراء قانوني ضد مريم عامر منيب

نشرت صفحة مزيفة تحمل اسم مريم عامر منيب، تصريحات مزيفة لها، وقالت إنها سوف تتولى منصب مشرفة لإدارة المهن الموسيقية، وأنها ستكون مسؤولة بشكل مباشر تحت الإدارة العليا، وأنها وصفت متولى الأمر بأنه غير مؤهل لإدارة النقابة، ولكن نفت مريم تلك التصريحات وأكدت أنه لا صحة لهذه التصريحات، وأنها لا علاقة لها بها.

مريم عامر منيب في ذكري ميلاد والدها

وكانت مريم عامر منيب وجهت رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى رحيله، عبّرت فيها عن حبها وافتقادها له. ونشرت صورة معه وهي طفلة أثناء تواجدهما في الملاهي عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت قائلة: «شريكي في كل شيء.. أفضل صديق.. بطلي الخارق الممتع.. 13عام، ولم يتغير شئ من هذا».

وأصافت: 26/11/2011.. سيظل يؤلمني دائماً بنفس الطريقة».

أغاني عامر منيب

قدم عامر منيب 12 ألبوم خلال مسيرته الفنية ومن أغانيه:

نفسي اقولك

جيت على بالي

عامل إيه في حياتك

كلام

خذني هواك

كان حلم عمري

لو مسألتك عليك

فيك حاجة

حظي من السما

اوصف ايه

كل ثانية معاك

ليالي تفوت

وادي حالي

وغيرها من الأغاني

أفلام عامر منيب السينمائية

الغواص

كامل الأوصاف

كيمو و أنتيمو

سحر العيون