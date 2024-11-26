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اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

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اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (22) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج.

استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين، كما أكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية، بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه أكد مدير مركز التدريب القضائي على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التنشيطية بصفة مستمرة، وكيفية التصدي للإشكاليات التي قد يواجهها الأعضاء حال مباشرة التحقيقات والمآخذ عليها، من خلال دراسة تطبيقات من الواقع العملي للقضايا، والمشاركة التفاعلية من الحضور، بما يحقق الاستفادة القصوى من برنامج الدورة.

تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:

- "الأخطاء الشائعة في إجراءات التحقيق والتصرف القضائي - الإشكاليات القضائية المرتبطة بالتحقيق والتصرف" وقام بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "قضايا عملية"، وقامت بإلقائها المستشارة نهى أسامة - نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- " الإشكاليات القضائية والمآخذ القانونية في جرائم المال العام وكيفية التصدي لها"، وقام بإلقائها المستشار محمد كمال - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار حلمي العمدة - الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الأسباب القانونية للحكم بالبراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وقام بإلقائها المستشار أحمد عبد الله - الوكيل لعام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

شهدت فعَّاليات الختام تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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